Gastroserie aus Freienstein-Teufen – Kanadischer Hummer trifft auf lokale Köstlichkeiten Ein Besuch im Wirtshus zum Wyberg ist ein kulinarischer Höhenflug. Renato Cecchet

Das Wirtshus zum Wyberg liegt im Dorfteil Teufen direkt an der Hauptstrasse zwischen Freienstein und Berg am Irchel. Foto: Renato Cecchet Das Gourmet-Stübli ist einer von drei gastronomischen Bereichen. Foto: Renato Cecchet Im hauseigenen Shop gibt es unter anderem lokale Produkte zu kaufen. Foto: Renato Cecchet 1 / 4

Um einen Geburtstag in würdigem Rahmen zu feiern, suchen wir uns das Wirtshus zum Wyberg aus. Das Restaurant ist unter anderem mit 14 «Gault Millau»-Punkten und dem «Bib Gourmand» von «Michelin» ausgezeichnet, es geniesst auch wegen seiner Gastfreundlichkeit einen guten Ruf.

Das Wirtshus zum Wyberg ist, wie der Name erahnen lässt, ein älteres Gebäude im renovierten Zustand. Es liegt im Dorfteil Unterteufen direkt an der Hauptstrasse zwischen Freienstein und Berg am Irchel. Parkplätze gibt es beim Haupteingang sowie hinter dem Haus. Das Restaurant teilt sich auf in die Wirtsstube im Erdgeschoss sowie die Terrasse und dem Gourmet-Stübli im Obergeschoss, für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Speisekarten. Dazu werden im Shop Fertigmenüs und Salatsaucen zum Mitnehmen sowie Produkte aus der Region wie Wein oder Honig verkauft.