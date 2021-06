Wann kommt der Bergsturz? – Kandersteg kämpft um seine Zukunft Oberhalb von Kandersteg rutschen 20 Millionen Kubikmeter Fels unaufhaltsam in Richtung Tal. Im Dorf kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner um ihre Existenz. Marius Aschwanden

Ist trotz Felssturzgefahr zuversichtlich: Der Kandersteger Gemeinderatspräsident René F. Maeder; im Hintergrund links das Gebiet des Spitzen Steins. Foto: Raphael Moser

Der Oeschibach fliesst an diesem sommerlichen Morgen still und gemächlich vor sich hin, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Aber René F. Maeder gefällt nicht, was er sieht. Denn er steht in einer Einöde.

Da, wo bis vor wenigen Jahren ein natürliches Bachbett war, wurde Platz geschaffen für Tausende, Zehntausende, ja Hunderttausende Kubikmeter Schutt und Geröll. Da, wo einst das Bachbett in den Wald überging, thronen nun mehrere Meter hohe Steinwälle. Sie wurden erbaut zum Schutz des Dorfs Kandersteg und seiner Bewohnerinnen und Bewohner.

Maeder steht inmitten dieses sogenannten Geschieberaumes. Dessen Grösse lässt den Gemeinderatspräsidenten klein und verloren erscheinen. «Das ist schon ein krasser Eingriff in die Natur», sagt er.