Bergstürze wegen Klimawandel – Kandersteg will trotz drohender Gefahr weiterleben Der Bund stuft 6 bis 8 Prozent der Schweiz als instabil ein. Besonders Siedlungen unter Permafrosthängen sind bedroht – wie Kandersteg im Berner Oberland. Cyrill Pinto

Gemeindepräsident René Maeder: « Wenn der ganze Berg kommt, kann uns auch dieser Damm hier nicht schützen. » Foto: Andrea Soltermann

Tausende Touristen besuchen in diesen Tagen täglich das Juwel oberhalb von Kandersteg. Der Oeschinensee gilt als einer der schönsten Bergseen der Alpen und gehört deshalb auch zum Unesco-Weltnaturerbe. Doch von 1000 Metern weiter oben, unterhalb des Doldenhorns, droht Unheil. Fünfmal so viel Fels, wie bei der Katastrophe von Bondo GR ins Tal donnerten, ist in Bewegung. Deshalb sind hier Ingenieure, Geologen und Fachleute des Kantons fast so oft anzutreffen wie Wanderer.

Einer von ihnen ist Ingenieur Raffael Zingg. Im schnellen Schritt zweigt er vom Wanderweg unterhalb des Oeschinensees ab. Ein orangefarbenes Stromkabel weist ihm den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Auf einem riesigen Felsbrocken sind zwei Stahlseile fixiert, darauf ist ein 20 Kilo schweres Pegelradar montiert. Permanent misst dieses den Wasserstand.