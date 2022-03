Podiumsdiskussion vor Wahlen – Kandidierende in Eglisau beantworten knifflige Fragen Sich vor den Wahlen einen Überblick über die Kandidierenden zu verschaffen, ist schwierig. In Eglisau wurde daher ein Podium organisiert – mit knackigen Fragen. Manuel Navarro

Roland Ruckstuhl (FDP, links) und Sven Stecher (Die Mitte Unterland, hinter dem Namensschild von Moderator Marc Jäggi), die beiden Anwärter auf das Gemeindepräsidium, beantworteten am Dienstag Fragen aus dem Publikum. Foto: Manuel Navarro

Die Wahlen in Eglisau interessieren. Das bewies der Aufmarsch an Menschen, die sich am Dienstagabend Zeit nahmen, um einer Podiumsdiskussion der Gemeinderatskandidierenden beizuwohnen. Rund 200 Personen fanden sich dazu in der Mehrzweckhalle der Schule Steinboden ein.