Afrikanische Friedensinitiative – Kann ausgerechnet Südafrika im Ukraine-Krieg vermitteln? Angeführt von Südafrikas Präsident wollen sechs afrikanische Staaten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befrieden. Diese Woche soll eine Delegation nach Moskau und Kiew fahren. Paul Munzinger

Im August würde Cyril Ramaphosa Russlands Präsident Wladimir Putin gern zum Brics-Gipfel in Johannesburg empfangen. Dafür muss aber noch das Problem mit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gelöst werden. Foto: AFP

Geht es um den Krieg in der Ukraine, dann spricht Afrika nicht mit einer Stimme. Die mehr als 50 Staaten des Kontinents sind tief gespalten in der Frage, ob es sich um einen völkerrechtswidrigen Überfall handelt, einen regionalen Konflikt oder einen Stellvertreterkrieg Russlands gegen den Westen. Als die UNO-Vollversammlung im Februar mit grosser Mehrheit den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine forderte, standen sich in Afrika zwei fast gleich grosse Lager gegenüber: 30 Staaten schlossen sich der Resolution an, 24 Staaten nicht. Die meisten enthielten sich, einige stimmten nicht ab. Eritrea und Mali votierten gegen die Resolution, mit Russland, Syrien, Nicaragua und Nordkorea.

Ein Vierteljahr später lohnt es sich, daran zu erinnern, wie breit das Spektrum der Positionen zwischen Kap und Kairo ist. Denn eine afrikanische Initiative nimmt gerade Gestalt an, eine Delegation will nach Osteuropa aufbrechen, um den Kriegsparteien einen Friedensplan zu unterbreiten. Gespräche mit Wolodimir Selenski in Kiew und Wladimir Putin in Moskau sind vereinbart. Genaue Termine sind noch nicht bekannt, doch es könnte diese Woche so weit sein. Und wer wissen will, was zu halten ist von dieser Mission, der beginnt am besten mit der Frage, welches Afrika die afrikanische Friedensinitiative eigentlich vertritt: das Afrika, das sich auf die Seite Kiews gestellt hat? Oder das russlandfreundliche?

Der doppelte Anspruch der Sechsergruppe

Auf den ersten Blick: beide. Ägypten und Sambia, die in der UNO-Vollversammlung bislang immer pro Ukraine abgestimmt haben, gehören der Initiative ebenso an wie Südafrika, Uganda und die Republik Kongo, die sich stets enthalten haben. Senegal schliesslich hat mal so, mal so abgestimmt. Die Allianz bildet also nicht nur die Zerrissenheit Afrikas ab, auch alle Himmelsrichtungen sind vertreten. Das vergrössert nicht unbedingt ihr diplomatisches Gewicht, aber es untermauert den doppelten Anspruch der Sechsergruppe: dass sie für den ganzen Kontinent spricht. Und dass sie als glaubwürdige Vermittlerin zwischen Moskau und Kiew auftreten kann.

Genau daran gibt es aber auf den zweiten Blick erhebliche Zweifel. Denn so panafrikanisch die Initiative sich gibt, so klar ist, wer den Ton angibt: Südafrika. Präsident Cyril Ramaphosa stellte die Initiative Mitte Mai vor, Aussenministerin Naledi Pandor ist die Ansprechpartnerin der westlichen Staaten. Offiziell nimmt Südafrika eine neutrale Position zum Ukraine-Krieg ein. Doch die Regierung lässt keine Gelegenheit aus, Nähe zu Russland zu demonstrieren – durch gemeinsame Militärmanöver oder Aussagen, die der russischen Propagandamaschinerie entsprungen sein könnten. Im August würde Ramaphosa Putin gern zum Brics-Gipfel in Johannesburg empfangen. Dafür muss aber noch das Problem mit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gelöst werden.

Kiew empfängt sie eher aus Höflichkeit

Die von Südafrika angeführte Friedensinitiative erscheint in diesem Licht weniger als afrikanisches Projekt denn als weiterer Freundschaftsdienst für Putin aus der Brics-Gruppe, der neben Russland und Südafrika auch Brasilien, Indien und China angehören. Peking hatte im Februar eine Friedensinitiative vorgelegt, die Moskaus Angriff nicht verurteilte, dafür aber die USA kritisierte. Dass die Brics-Staaten den Moment für eine Neuordnung der Welt gekommen sehen, machten sie bei ihrem jüngsten Treffen in Kapstadt einmal mehr deutlich. Diskutiert wurde vor allem über eine mögliche Erweiterung der Gruppe, einen Beitrittswunsch hat unter anderem Ägypten hinterlegt – das nun auch der afrikanischen Friedensinitiative angehört.

Bei allem Wohlwollen, das der afrikanischen Initiative auch von westlichen Regierungen entgegengebracht wird: Dass sie einen Dialog oder gar Friedensgespräche initiieren kann, glaubt kaum jemand. In Kiew, vermuten auch südafrikanische Beobachter wie Priyal Singh vom Institute for Security Studies in Pretoria, empfange man Ramaphosas Friedensdelegation aus Afrika eher aus Höflichkeit. Man könne sie schlecht vor der Tür stehen lassen, ohne Russland Argumente zu liefern.

