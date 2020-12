Runde 65

Was für ein Ärgernis für die beiden Mercedes-Fahrer, was für ein Glück für die Racing Point, die jetzt auf 1 und 3 liegen. Das Rennen ist noch immer neutralisiert, bald sollte es aber weitergehen. Werden die Mercedes die drei Führenden noch abfangen können in den letzten 22 Runden? Und wird Russell einen Weg vorbei finden an Bottas?