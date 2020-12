Halbzeitfazit

Die Thuner Führung geht in Ordnung. Nachdem Havenaar nach 7 Minuten an der Querlatte scheiterte, gelang Kablan in der 31. Minute der Führungstreffer. Nach einem einem Freistoss von Karlen trifft der Thuner Verteidiger mit dem Kopf, wobei das Abwehrverhalten der Zürcher alles andere als gut ist. In der 38. Minute hätte Gjorgjev beinahe ausgleichen können, weil Goalie Hirzel aber schnell am Boden war, konnte er das 1:1 verhindern.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit war GC präsenter und drückte vermehrt auf den Ausgleichstreffer. Er blieb ihnen aber verwehrt. Der Leader ist nun gefordert. Wir dürfen uns also auf eine spannende zweite Hälfte freuen. In ein paar Minuten gehts weiter.