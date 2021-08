Die Ausgangslage

GC nimmt den dritten Anlauf, um erstmals in dieser Saison zu gewinnen, erstmals ein Tor zu erzielen nach dem 0:2 gegen Basel und dem 0:0 bei YB – und erstmals seit 986 Tagen wieder einen Sieg in der Super League zu landen. Tatsächlich liegt der letzte Erfolg des Rekordmeisters in der höchsten Schweizer Spielklasse so lange zurück. Am 25. November 2018 bezwang er St. Gallen 2:1. Die Torschützen damals: Julien Ngoy und Nedim Bajrami. Der Trainer damals: Thorsten Fink. In dieser Saison stieg GC ab und spielte zwei Saisons in der Challenge League.