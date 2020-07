Das spricht für Genf

In den drei bisherigen Duellen verlor Servette nur das erste. Die beiden anderen gewannen die Genfer deutlich mit 5:0 (auswärts) und 4:1 (im eigenen Stadion). An den Letzigrund dürften sie also gute Erinnerungen haben. Servette stellt die beste Abwehr der Liga. In 27 Spielen liess es nur gerade 27 Tore zu.