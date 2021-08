Die Ausgangslage

2:0 in Lugano, 3:1 gegen Lausanne: Unter dem neuen Trainer André Breitenreiter ist dem FC Zürich der Auftakt in die Super-League-Saison gelungen. Gegner FC Luzern steht nach zwei Meisterschaftsrunden mit nur einem Punkt da (3:4 gegen YB, 2:2 in St. Gallen), dazu gab es am Donnerstag in der Qualifikation zur Conference League gegen Feyenoord Rotterdam ein ernüchterndes 0:3. Aber Breitenreiter warnt: «Luzern ist eine richtig gute Mannschaft. Die Leistungen waren zuletzt nicht so schlecht, wie sie teilweise dargestellt wurden.»