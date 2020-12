Der ZSC ist klarer Favorit

Die Zürcher haben seit acht National-League-Partien nicht mehr verloren. Die letzte Pleite erlebten die Lions am 27. Oktober auswärts gegen Ambri-Piotta. Seitdem reihen die Zürcher einen Sieg an Sieg. Der ZSC liegt mit 38 Punkten aus 18 Spielen auf dem dritten Tabellenrang. Mit einem Vollerfolg gegen die Seeländer können die Zürcher an Fribourg vorbeiziehen. Die letzten Auftritte der Zürcher dürften ihnen für das heutige Spiel Zuversicht geben. In den letzten drei Partien schossen die Lions 13 Treffer und kassierten dabei nur vier Gegentreffer. Mit 64 Treffern haben die Lions eine der produktivsten Sturmabteilungen der Liga. Auch defensiv ist der ZSC unter den Topteams der National League.

Biel hingegen tut sich schwer. Die Seeländer sind mit 24 Punkten aus 18 Spielen auf dem neuten Rang. Es fehlt den Bielern an Konstanz. Auf einen Sieg folgt bei den Bielern oft eine Niederlage. Vor Weihnachten konnte Biel zwei Siege in Folge feiern. Zuletzt mussten die Bieler am Sonntag gegen Fribourg aber eine klare Niederlage hinnehmen. Mit 58 Toren und 58 Gegentoren weist der EHC Biel eine ausgeglichene Bilanz auf und hat zwar eine effiziente Offensivabteilung, offenbart aber in der Defensive Schwächen. Wollen die Bieler gegen den ZSC Punkte holen, müssen sie hinten stabiler agieren. Bei einem Sieg gegen den ZSC könnten die Bieler zwei Plätze gutmachen. Das letzte Direktduell gewannen die Lions deutlich 5:1.