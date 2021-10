Unsicherheit vor Länderspielen – Kann die Schweiz ohne Xhaka? Yakin sagt: «Er ist unersetzlich»

Die Schweiz vor der WM-Qualifikation – Kann die Schweiz ohne Xhaka? Yakin sagt: «Er ist unersetzlich» Der Nationaltrainer erklärt, was der Ausfall des Captains gegen Nordirland und Litauen bedeutet, und wieso Xherdan Shaqiri der nächste Elfmeterschütze sein soll. Thomas Schifferle

Lautstarker Dirigent: Granit Xhaka hätte die Mannschaft nicht nur führen, sondern auch allfällige Penaltys schiessen sollen. Foto: Justin Setterfield (Getty Images)

Nationaltrainer Murat Yakin hatte Granit Xhaka ein SMS geschrieben, als der noch nicht verletzt war. Den nächsten Elfmeter soll er schiessen, das sei seine Aufgabe als Captain. «Und wenn du dich nicht gut fühlst», teilte er ihm auch mit, «dann musst du auf dem Platz den Schützen bestimmen.»

So berichtet das der Nationaltrainer der Schweiz an diesem Freitagmittag, als er in einem vornehmen Lausanner Hotel das Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und in Litauen präsentiert (den Ticker zum Nachlesen gibts hier). Er tut das auf seine Art, irgendwie immer mit einem feinen Lächeln auf den Lippen.