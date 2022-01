Portabler Xgimi-Beamer im Test - Kann diese Box einen Fernseher ersetzen?

«Papa, die Wand leuchtet!», ruft der jüngere Junior begeistert. Der ältere kennt das Phänomen bereits aus der Schule: Er weiss, es ist ein Beamer. Aber dass die kahle Wand in unserem Esszimmer plötzlich eine Kinoleinwand geworden ist, beeindruckt ihn dennoch. Und den Papa auch.

Der hielt Beamer immer für teuer und vor allem mühsam. Schliesslich kann man sie nicht einfach in eine Ecke stellen, es braucht eine Leinwand oder freie Wand, Lautsprecher und irgendeine TV-Box muss man dann auch noch anschliessen. Da ist ein TV dann doch praktischer. Den stellt man dahin, wo es passt, und schon ist alles startklar.

Genauso funktioniert auch der Halo+ (800 Franken). Der Beamer der chinesischen Firma Xgimi ist ein Alles-drin-Gerät. Für den Test stellte ich ihn auf den Esstisch und zielte auf die etwa zwei Meter entfernte weisse Wand. Dann klappt alles von allein. Der Beamer passt die Bildgrösse der Wand an und stellt auch selber scharf.

Dann muss man nur sein WLAN-Passwort eingeben, sich mit seinem Google-Konto anmelden, und schon hat man dank Android-Software zahlreiche TV-Apps zur Verfügung. In unserem Fall Youtube, Disney+, Apple TV; und auch das Replay-TV von Sunrise klappt problemlos. Einzig Netflix verweigert den Dienst.

Da selbst das notorisch eigenbrötlerische Apple alle Abo-Serien und auch die bei iTunes gekauften Filme auf der Box anzeigt, ist klar, dass der Fehler bei Netflix liegt. Dennoch ist das natürlich ärgerlich. Xgimi empfiehlt auf Nachfrage eine App namens «Desktop Manager». Da diese aber reichlich Berechtigungen erfordert, sollte man sich gut überlegen, ob man die nutzen oder nicht lieber warten möchte, bis Netflix nachgibt. Alternativ kann man auch einen Apple TV oder Google Chromecast am HDMI-Eingang anschliessen. Dann hat man alle Dienste zur Verfügung.

Im Test gefällt auch die Bildqualität des Beamers. Die ist zwar nur in HD-Auflösung (also deutlich weniger als bei unserem 4K-Fernseher), aber weder die Kinder noch der technikbegeisterte Papa oder Gäste beklagten sich über zu wenig Auflösung. Allesamt waren sie beeindruckt von der Grösse des Bildes (ca 1,7 x 1 Meter).

Klar, Xgimi profitiert davon, dass es aktuell wenig Sonnenlicht hat und so der Beamer ideale Bedingungen vorfindet. In hellen Räumen wird das Bild dann schnell verwaschen und sehr transparent.

Aber das Bild ist nur die halbe Miete am Halo+. Der Beamer hat auch überraschend gute Lautsprecher. Die klingen am besten, wenn man den Beamer hinter sich hat und davor sitzt. Wer mehr Wucht will, kann freilich auch Kopfhörer oder eine Soundanlage anschliessen.

Den für Beamer üblichen Lüfter hört man bei Filmen nur, wenn sie sehr leise sind und man extra nah an den Beamer geht. Im Alltag bemerkt man ihn nicht. Dennoch sollte man das bei einer Kaufentscheidung im Hinterkopf haben.