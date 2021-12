Slalom in Lienz – Michelle Gisin mit glänzender Ausgangslage – Vlhova führt Die Topfavoritin liegt vorne, aber gleich zwei Schweizerinnen kämpfen um die Podestplätze. Neben Michelle Gisin überzeugt wieder eine junge Walliserin. Philipp Rindlisbacher

Zeigte einen hervorragenden ersten Lauf: Michelle Gisin. Foto: Marco Tacca (Keystone)

Der drittletzte Tag im Jahr, es scheint ein besonderer zu sein für Michelle Gisin. Am 29. Dezember 2020 gewann sie mit dem Slalom in Semmering ihr erstes Weltcuprennen, am 29. Dezember 2021 ist für die 28-Jährige im Slalom von Lienz wieder vieles möglich. Lediglich acht Hundertstel liegt sie hinter der slowakischen Topfavoritin Petra Vlhova, auf Platz 3 folgt die vom Coronavirus genesene Weltmeisterin Katharina Liensberger (+0,27).

Glänzend unterwegs ist erneut Camille Rast: Mit einer halben Sekunde Rückstand folgt die Walliserin auf Rang 4 – bereits im Riesenslalom vom Dienstag hatte sie als Siebte überzeugt. Wendy Holdener ist Zehnte. Nicht am Start war Mikaela Shiffrin, die 46-fache Siegerin eines Weltcup-Slaloms befindet sich nach einem positiven Coronatest in Isolation.

Ihr Comeback nach 710 Tagen Verletzungspause gab derweil Aline Danioth. Die Urnerin, die mit 23 schon drei Kreuzbandrisse erlitten hat, büsste 1,8 Sekunden ein und schaffte es als 27. in den zweiten Lauf. Mélanie Meillard schied aus.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

