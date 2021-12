Super League: FC Zürich – Luzern – FCZ fliegt und fliegt – und die Fans protestieren

Pause

Der FC Luzern bekundet gar noch Glück, kassiert er vor dem Seitenwechsel nicht ein viertes Gegentor. Die Gäste starteten im Letzigrund wie das ein Krisenclub manchmal halt tut: katastrophal. Schon nach 87 Sekunden ging das Heimteam in Führung. Doch dabei blieb es nicht, die Luzerner liessen sich hängen. Nach zwanzig Minuten führte der FCZ nach einem weiteren bösen Fehler des FCL und einem Kopfballtor von Kryeziu schon 3:0. Die Prognose zur Pause ist alles andere als gewagt: Der FCZ wird das vierte Spiel in Folge gewinnen und weiter an der Tabellenspitze bleiben.