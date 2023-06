Die Kundschaft moniert ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und fehlenden Geschmack. Foto: Florian Schaer

Da bin ich also wieder zurück aus Arizona und quäle mich im Jetlag-Modus durch die Migros. Ich muss der gähnenden Leere im heimischen Kühlschrank wenigstens Salat, Milch und Käse entgegenhalten. Auch wenn ich von Käse nicht viel verstehe, Gruyère vermisst man ennet dem Teich bald einmal. Und so viel vom Urlaub im Wilden Westen auch in toller Erinnerung bleiben wird, das Käseregal von Walmart und Co. gehört ganz bestimmt nicht dazu.

Und was ist der Rest des Regals?

Natürlich, ich kaufe in den Vereinigten Staaten spasseshalber jedes Mal den obligaten Swiss Cheese, nur um ein Bild davon an meine amerikanische Brieffreundin zu verschicken. Mehr als Degustieren kann man das Zeug nicht. Zurück zu Hause in der Migros gibt es so was zum Glück ni… Huch?! Was ist denn das? Tatsächlich. Ein «Swiss Cheese»! In der Schweiz? Was sollen denn all die anderen einheimischen Hartkäse im Regal denken? Und nur englisch auf dem M-Budget-Etikett? Das macht der orange Riese wohl extra für Amis oder Ferien-Rückkehrer.

«Verdikte wie ‹Gummi› oder ‹kein Geschmack› lasse ich so nicht gelten.» Florian Schaer, Redaktion

Die Gretchenfrage: Was für ein Käse ist der «Swiss Cheese»? Er hat Löcher, eine eher blasse Farbe – und er kommt beim Publikum einigermassen an: Im Schnitt knapp 4 von 5 Sternen auf der Plattform Migipedia. Für «Swissy_2» ist der Fall klar: «Mein liebster Emmentaler!» Die beiden meistgenannten Urteile unter den immerhin 86 Produktbewertungen: gute Preis-Leistung und kein Geschmack. «Gummi», schreibt Pola_2, «Zu dem Preis so guten Käse – gschpune!», moniert Uodalrych, und Elisabeth vergibt einen Stern mit der Begründung: «Wir haben diesen Käse noch nicht probiert.»

3.40 Franken für 273 Gramm

Es folgt der Selbsttest. Für 3.40 Franken erhält man 273 Gramm, das ist günstig. Holzhammerverdikte wie «Gummi» oder «kein Geschmack» lasse ich so nicht gelten. Ich würde eher sagen «Kann Spuren von Emmentaler enthalten». Natürlich, die Note ist ausgesprochen dezent. Aber ich vermute, gerade das macht einen «Swiss Cheese» aus: Denn wer hier die Milde dieses Industriekäses im Sinne einer Ami-Kompatibilität gewisserweise als Unique Selling Point begreift, der versteht plötzlich auch das englischsprachige Etikett und den tiefen Einstiegspreis.

So betrachtet, würde ich behaupten, dass dieser Käse wohl mehr für die Völkerverständigung tut und insgesamt mehr Leuten die Tore zur Schweizer Käsewelt öffnen wird als irgendein preisgekrönter höhlenveredelter Le Gruère AOP von und zu Kaltbach. Und besser als ein Walmart-Käse ist er allemal.

Florian Schaer ist Redakteur im Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

