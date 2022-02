Live: YB - Sion – Kann YB zwischenzeitlich näher an den FCZ rücken?

So spielt YB

Die Liste mit den Absenzen ist bei den Young Boys nach wie vor lang. Immerhin kann Captain Fabian Lustenberger wieder von Beginn an mittun. Mit Zugang Edimilson Fernandes steht bei YB ein Walliser in der Startaufstellung. Der 25-Jährige nimmt bei YB nach einer schwierigen Zeit Anlauf in Richtung WM 2022. Fernandes ist im Berner Kader zudem einer von 11 Westschweizern. Wie es dazu kam und warum die Young Boys in der Romandie populär sind, lesen Sie hier: YB, der Welsch-Meister.