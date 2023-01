Slalom in Garmisch-Partenkirchen – Yule und Meillard deutlich hinter Kristoffersen Die Schweizer konnten im ersten Durchgang nicht vollends überzeugen. Daniel Yule und Loïc Meillard haben beide den gleichen Rückstand auf den führenden Norweger. Herbie Egli

Daniel Yule liegt eine gute Sekunde hinter einem Podestplatz. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Es ist nicht die Unterlage am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen, die den Schweizern behagt. Die Piste neben den Skisprungschanzen wurde mit viel Salz bearbeitet, damit überhaupt ein Rennen stattfinden kann. Dementsprechend war die Unterlage viel weicher als vor Weihnachten in Madonna die Campiglio, wo Daniel Yule auf eisiger Piste gewann.

So musste der Sieger des letzten Slaloms nach dem ersten Durchgang im Ziel zur Kenntnis nehmen, dass er als Fünfter genau gleich viel Rückstand wie sein Teamkollege Loïc Meillard hat: 1,5 Sekunden auf Henrik Kristoffersen. Dem Norweger gelang mit Startnummer 1 die beste Fahrt. Er liegt bei Halbzeit 71 Hundertstel vor Lokalmatador Linus Strasser. Der Franzose Clément Noël brachte nach zwei Ausfällen wieder einmal einen Lauf ins Ziel. Dank seiner Sicherheitsfahrt belegt er mit einer knappen Sekunde Rückstand Rang 3.

Ramon Zenhäusern ist 12., Luca Aerni 21. und Marc Rochat 23. Tanguy Nef muss als 29. um die Qualifikation für den 2. Lauf zittern. Die Entscheidung beim dritten Slalom des WM-Winters beginnt um 18.45 Uhr.



