Gleichstellung in Zürich – Kanton baut Hürden für Gehörlose ab Gesetze und Abstimmungsvorlagen werden künftig in Erklärvideos übersetzt. Damit will der Kanton den Zugang zu Behördeninformationen vereinfachen. Corsin Zander

Ein Dolmetscher erklärt die Abstimmungsvorlage zum kantonalen Energiegesetz in Gebärdensprache. Screenshot: Kanton Zürich

Wer nichts hört, kann häufig auch nicht lesen. Für Gehörlose ist Deutsch eine Fremdsprache, die viele von ihnen erst in der Schule lernen. Deshalb bekunden sie bei komplexen Texten wie etwa Volksabstimmungen oder Gesetzen oft Mühe, diese zu verstehen. Helfen können dabei Videos, in denen Dolmetscherinnen und Dolmetscher die geschriebenen Texte in Gebärdensprache übersetzen.