Verkehrseinschränkungen in Wallisellen – Kanton erneuert Kreisel und Strasse Von April bis September werden die Weststrasse und der «Büsikreisel» instand gesetzt. Eine provisorische Lichtsignalanlage regelt während der Bauzeit den Verkehr an der Kreuzung. Alexander Lanner



Der Kreisel an der Kreuzung Weststrasse/Industriestrasse/Herzogenmühle wird erneuert. Archivfoto: Daniel Kellenberger

Auf der Weststrasse in Wallisellen geht es ab April nur noch mit Geduld weiter. Wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt, ist geplant, die Weststrasse und den sogenannten Büsikreisel ab April bis Ende September instand zu setzen. Wegen der Bauarbeiten wird der Kreisverkehr aufgehoben und eine Kreuzung mit provisorischer Lichtsignalanlage eingerichtet.

Die Arbeiten sind in verschiedene Bauphasen unterteilt. Je nach Bauphase und Richtung ist das Abbiegen von der Weststrasse in die Herzogenmühle und in die Industriestrasse verboten. Die Umleitung zu den Liegenschaften in der Herzogenmühle und zum Heizkraftwerk Aubrugg erfolgt während allen Bauphasen über die Überlandstrasse in Schwamendingen auf die Neue Winterthurerstrasse beim Glattzentrum in die Industriestrasse.

Der Regierungsrat hat für die Instandsetzungsarbeiten im vergangenen November rund 2,5 Millionen Franken gesprochen. Wie es im Beschluss heisst, ist die Weststrasse Bestandteil der Verbindungsstrecke in die Stadt Zürich und weist einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von rund 9980 Fahrzeugen auf – mit einem Schwerverkehrsanteil von 3,4 Prozent. Grund für die Sanierungsarbeiten ist der aktuelle Zustand: Die Fahrbahnoberfläche im Sanierungsabschnitt ist gemäss Beschluss stark ausgemagert und weist viele Risse, verschiedene Belagsflicke und Spurrinnen auf. Ausserdem wird der Belag im Kreisel vollständig entfernt und durch eine Betonfahrbahn ersetzt. Zusätzlich werden einzelne Haltungen der Entwässerungsleitung und deren Schächte ersetzt oder angepasst. Die bestehenden Randabschlüsse werden teilweise korrigiert und erneuert. In Absprache mit der Sektion Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tiefbauamtes wird auch die bestehende Strassenbeleuchtung erneuert.