Budgetdebatte in Oberweningen – Kanton macht Budget,

Wohnhäuser bleiben stehen Der Oberweninger Gemeinderat legt fest, dass die Häuser an der Wehntalerstrasse nicht angetastet werden, bis eine Gemeindeversammlung entscheidet. Das Budget 2021 muss jetzt der Kanton bewilligen. Florian Schaer

Diese beiden Häuser an der Wehntalerstrasse bleiben vorerst von der Abrissbirne verschont. Foto: Archiv

Am 31. Januar haben die Oberweninger an der Urne ihr Budget 2021 mit 296 zu 209 abgelehnt. Die Gründe für das Nein seien «nach wie vor nicht ganz klar», schrieb der Gemeinderat am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Allerdings: «Der Hauptgrund dürfte der geplante Abbruch der Häuser an der Wehntalerstrasse 2 und 4 gewesen sein.» Im Budgetentwurf waren diese beiden Abrisse sowie der Abriss und Neubau des über 30 Jahre alten Containerbaus für Asylsuchende als Ausgabenposten eingestellt. Alle drei Gebäude befinden sich auf gemeindeeigenem Boden; eine Landreserve an der Grenze zu Schöfflisdorf.