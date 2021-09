Schwarze Boxen am Strassenrand – Kanton misst in Kloten mit Hightech-Equipment den Verkehr An der Einfallsachse aus Bassersdorf stehen in Kloten derzeit besondere Apparaturen entlang der Dorfstrasse. Damit will man vor allem die Velobewegungen aufzeichnen. Christian Wüthrich

An der Dorfstrasse in Kloten stehen derzeit an mehreren Orten am Strassenrand solche Plastikboxen samt einer Art Antenne zur Überwachung des Verkehrs. Foto: Sibylle Meier

Die schwarzen Kisten und ein paar grosse Antennen fallen auf. Zwischen dem Kreisel mit der Flugzeug-Heckflosse und dem Ortsmuseum auf Höhe der Feuerwehr stehen sie und sind mit Ketten an den Kandelabern festgemacht. Was am Kasernenstandort Kloten fast wie eine militärische Übung anmutet, ist aber eine zivile Aktion. Hinter den Installationen steht das Tiefbauamt des Kantons Zürich.

Zuständiger Projektleiter ist Reto Maag. Er erklärt, was der Kanton an der Hauptdurchgangsachse in Kloten mit den modernen Gerätschaften im Schilde führt. «Dort werden momentan präzise Verkehrsaufzeichnungen vorgenommen.» Es sind dies sogenannte Seitenradargeräte und Kameras. Letztere filmen dabei, wie sich die einzelnen Individuen auf der Strasse verhalten.