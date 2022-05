Hundekurse in Zürich – Kanton nimmt Hundetrainer an die kurze Leine Wer Hundekurse anbietet, muss künftig alle zehn Jahre zur Prüfung antraben. Selbst mit geltender Bewilligung und viel Erfahrung. Lea Schepers

Die Hundetrainer Belinda Brunner und Markus Giger auf der Trainingswiese in Adliswil. Foto: Thomas Egli

Louis hechelt wie verrückt. Belinda Brunner streichelt das kurze braune Fell der Old-English-Bulldogge. Die beiden stehen an diesem Nachmittag in Adliswil auf der Wiese von Brunners Hundeschule Fairplay. Die 39-Jährige atmet dieser Tage ähnlich schwer wie ihr Horthund, wenn sie an die neuen gesetzlichen Grundlagen für Hundetrainer denkt.