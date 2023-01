Fast 20 Kilometer weiter – Kanton plant dreijährige Mega-Umleitung um Eglisau Die Ortsdurchfahrt durch Eglisau soll saniert und modernisiert werden. Die Region muss sich auf eine lange Baustelle mit grossräumiger Umleitung gefasst machen. Manuel Navarro

Die Ortsdurchfahrt über die Rheinbrücke in Eglisau wird saniert und modernisiert. Nötig wird zeitweise eine Umleitung. Foto: Urs Jaudas (Archiv)

Gemeindepräsident Roland Ruckstuhl (FDP) schenkte den Eglisauerinnen und Eglisauern am Mittwochabend reinen Wein ein. «Es ist unfassbar, was da auf uns zukommt», sagte er in der Mehrzweckhalle Steinboden. Und doppelte gleich nach: «Es kommen harte Zeiten.» Man kann ihm schwerlich den Vorwurf machen, er übertreibe. Denn was das Tiefbauamt des Kantons Zürich an jenem Abend vor einem mit fast 400 Interessierten gefüllten Saal präsentierte, war ein Megabauprojekt – mit einer dazugehörigen Umleitung, die rekordverdächtig ist.