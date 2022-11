Prävention in Zürich – Kanton startet Impfungen gegen Affenpocken Der Impfstoff wird Ende Woche in Zürich ausgeliefert, ab Dienstag kann man sich gegen die Viruserkrankung impfen lassen. Wo das möglich ist und an wen sich das Angebot richtet.

Impfung gegen Affenpocken: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine Impfstofflieferung für den Kanton Zürich zugesichert. Foto: Keystone

Der Impfstoff gegen Affenpocken der Firma Bavarian Nordic ist in der Schweiz vorerst nur in den Kantonen Basel-Stadt, Genf, Waadt und Zürich verfügbar. Wer in den Kantonen Glarus, Schaffhausen, Schwyz und Zug wohnt, kann sich ebenfalls in Zürich impfen lassen. Es bestehe eine entsprechende Leistungsvereinbarung, teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) am Mittwoch mit.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine Lieferung von rund 2000 Ampullen an Zürich zugesichert. Diese sollen Ende dieser Woche ausgeliefert werden. Bis Ende Jahr erwartet die GD eine weitere Lieferung. Es sei allerdings nicht garantiert, dass mit dem begrenzt verfügbaren Impfstoff die Nachfrage gedeckt werden könne, heisst es weiter.

Anmeldung über Onlineplattform

Das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen die Impfung für folgende Bevölkerungsgruppen:

Männer, die Sex mit Männern haben, und Transpersonen mit wechselnden Sexualpartnern

Personen, die aus beruflichen Gründen mit Affenpockenviren in Kontakt kommen können (beispielsweise medizinisches Personal oder Personal von Speziallaboratorien)

Kontaktpersonen von erkrankten Personen, um die Infektionsketten zu unterbrechen

Walk-in-Impfungen werden keine vorgenommen. Wer sich gegen Affenpocken impfen lassen möchte, kann sich online über ein Anmeldetool einen Termin sichern. Die Impfungen werden in der Stadt Zürich im Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich an der Konradstrasse sowie im Impfzentrum des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) am Hirschengraben angeboten.

Die Übertragung des Affenpockenvirus (Orthopoxvirus) erfolgt durch engen Kontakt mit infizierten Menschen oder Tieren. Männer, welche Sex mit Männern haben, scheinen gemäss aktuellem Erkenntnisstand ein erhöhtes Ansteckungsrisiko zu haben. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht gemäss GD derzeit nicht.

tif

