Strassen im Neeracherried – Kanton stellt sich kritischen Fragen zur Umfahrung Der Kanton präsentierte die Erkenntnisse über die Umfahrung des Moorgebiets in Niederglatt. Astrit Abazi

Wie die neuen Strassen im Neeracherried aussehen sollen, ist noch nicht abschliessend geklärt. Foto: Daniel Zannantonio (Archiv)

Dass dereinst keine Strassen mehr durch das Moor im Neeracherried führen sollen, ist nur schwer vorstellbar: Rund 10’000 Fahrzeuge fahren täglich über die zwei Achsen von Dielsdorf nach Höri beziehungsweise Niederglatt nach Neerach. Und doch schmiedet der Kanton seit mehreren Jahren Pläne, um dies zur Realität zu machen: Zwei neue Strassen sollen den heutigen Verkehr um das Moor herumführen. Am Mittwochabend hatte in Neerach zum ersten Mal die Bevölkerung die Gelegenheit, Fragen über den weiteren Verlauf zu stellen.

Bereits im Sommer hatte Regierungsrätin Carmen Walker Späh zusammen mit Vertretern des Amts für Mobilität den weiteren Verlauf der Arbeiten erklärt. Zusammen mit den Gemeinden Neerach, Niederglatt und Höri sowie dem Naturschutzverein Birdlife Zürich hatte der Kanton in mehreren Workshops eine Vorstudie zusammengestellt und an die Baudirektion weitergeleitet. Diese wird nun ein Vorprojekt erstellen und kritische Themen wie den Lärmschutz im Detail ausarbeiten. Da das Gesamtprojekt mehrere politische Schritte durchlaufen muss, ist ein Baubeginn frühestens in zehn Jahren absehbar.