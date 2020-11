Stadler- und Chernensee – Kanton sucht Froschträger Auf dem Weg zu ihren Laichgebieten am Stadler- und am Chernensee müssen die Amphibien gefährliche Strassen überqueren. Die Tiere sind deshalb auf menschliche Hilfe angewiesen.

Gehen die Amphibien die grünen Leitzäune entlang, fallen sie irgendwann in einen Eimer. Von dort werden sie dann mit menschlicher Hilfe sicher über die Strasse gebracht. Foto: PD/Andreas Baumann

Im Gebiet des Stadlersees und des 500 Meter entfernten Chernensees in Neerach wandern jährlich Tausende Frösche, Kröten und Molche von ihrem Landlebensraum zu den Gewässern und den umliegenden Feuchtgebieten, um sich darin fortzupflanzen. Danach kehren sie wieder zurück in ihren Landlebensraum, der sich vor allem in den Waldgebieten nördlich der beiden Seen befindet. Das Problem: Gleich mehrere Strassen durchschneiden die Wanderwege der Amphibien. Schon vor einigen Jahren wurden deshalb Amphibientunnel erstellt; kürzlich wurden sie um weitere Tunnels ergänzt. Diese werden von den Tieren auch rege genutzt.