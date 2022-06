Jahresrechung genehmigt – Kanton verhilft Stadtparlament Bülach zu seltener Einigkeit Das Bülacher Stadtparlament sagte am Montagabend Ja zur Jahresrechnung 2021. Nicht unerwähnt blieb, wem das Plus im Wesentlichen zu verdanken ist. Daniela Schenker

Das Stadtparlament diskutierte am Montagabend im Reformierten Kirchgemeindehaus Bülach die Jahresrechnung. Foto: Leo Wyden (Archiv)

Für 2021 hatte der Bülacher Stadtrat mit einem Defizit von 7,1 Millionen Franken gerechnet. Die Rechnung wies dann jedoch bei 152 Millionen Franken Aufwand ein Plus von 1,5 Millionen Franken aus. Das unerwartete Plus sorgte im Parlament für eine wohlwollende Grundstimmung und letztlich auch für die einstimmige Annahme der Jahresrechnung.

Nicht unerwähnt blieb die Hauptursache für die Abweichung von über 8,6 Millionen Franken vom Voranschlag: der Finanzausgleich. Bülach wies mit 2514 Franken pro Kopf eine leicht tiefere Steuerkraft aus als 2020. Dagegen hat das Kantonsmittel einen Sprung nach oben gemacht. Das führte dazu, dass Bülach deutlich mehr Geld aus dem Topf erhielt als angenommen: und zwar 25,3 anstatt 20,3 Millionen Franken an. «Nicht auszudenken, was wäre, wenn Bülach sich selbst finanzieren müsste», sagte Stephan Blättler (SVP).

Von den 30,7 Millionen, die Bülach laut Budget in die Infrastruktur hätte stecken wollen, wurden netto 15,6 Millionen – also grob die Hälfte – tatsächlich 2021 eingesetzt. Dieser Investitionsstau sorgte bei der Parlamentsdebatte bei Grünen und SP für Kritik: «Wer nicht in Infrastruktur nutzt, schadet der Bevölkerung», sagte Luís Manuel Calvo Salgado (Grüne).

Vorstösse und Antworten Infos einblenden Ein Antrag von Dominik Berner (SP) an die Geschäftsleitung des Stadtparlaments wurde einstimmig überwiesen. Darin fordert er den Stadtrat auf, zu prüfen, inwiefern eine rein digitale Einreichung parlamentarischer Vorstösse legal ist und wie diese umgesetzt werden könnte. Ebenfalls wurde ein Postulat von Thomas Obermayer (SVP) an den Stadtrat überwiesen. Es fordert den Ersatz der Grundsatzbeschlüsse des Stadtparlaments durch ein effektiveres Instrument, damit zukünftig vom Stadtparlament beschlossene Stossrichtungen auch tatsächlich vom Stadtrat eingehalten werden könnten. Damaris Hohler (Grüne) hatte den Stadtrat mittels Postulat aufgefordert, die Einrichtung einer Energieberatungsstelle zu prüfen. In seiner schriftlichen Antwort beschied ihr der Stadtrat, er habe den Bedarf an einer Energieberatungsstelle bereits erkannt und werde den Aufbau einer Energieberatungsstelle in Kooperation mit weiteren Trägern vorantreiben. Das Postulat wurde von den 25 Anwesenden mit 15 Ja-Stimmen als erledigt abgeschrieben. Philemon Abegg (Grüne) hatte den Stadtrat aufgefordert, zu prüfen, ob und wie Easyvote in der Stadt eingeführt werden könne. Die Exekutive sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Er schrieb in seiner Antwort, den jungen Stimmberechtigten stünden die diversen kostenlosen Onlineangebote und Informationen von Easyvote bereits heute zur Verfügung. Das Postulat wurde vom Parlament als erledigt abgeschrieben.

An der Sitzung vom Montagabend informierten die Abteilungen Planung und Bau und Bildung über die Bevölkerungsprognosen und Schülerzahlen. Stadtrat Rudolf Menzi (parteilos) gab einen kurzen Einblick in die Tätigkeit der Sozialhilfebehörde.

