Für 10 Millionen Franken – Kanton verpasst Hauptstrasse durch Rafzerfeld neuen Belag Die Schaffhauserstrasse im Rafzerfeld bekommt im Sommer einen neuen Belag. Sie wird wochenlang gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Die Schaffhauserstrasse im Rafzerfeld ist im 4 km langen Abschnitt zwischen Tierligraben und der Landesgrenze in einem schadhaften Zustand und muss instand gesetzt werden. Das teilt der Regierungsrat des Kantons Zürich aktuell mit. Für die nötigen Arbeiten hat er rund 10 Millionen Franken bewilligt.

Die gesamte Fahrbahnoberfläche weise Risse und Spurrinnen auf. Auch die unteren Belagsschichten und die Fundation der Strasse müssen ersetzt werden. Im Zuge dieser Strassensanierung werden auch die Strassenentwässerung und die Randabschlüsse erneuert sowie die bestehende Verkehrsmessstelle modernisiert.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von Anfang Juli bis Mitte September 2023. Damit die Bauzeit möglichst kurz dauert, wird die Strasse ab Mitte Juli für rund sieben Wochen komplett gesperrt. Der Verkehr Richtung Schweiz wird in dieser Zeit durch Lottstetten und Rafz nach Eglisau geführt. Personenwagen Richtung Deutschland werden über Nack (D) umgeleitet. Lastwagen aus dem Rafzerfeld in Richtung Schaffhausen werden über Flaach nach Andelfingen geleitet. Für den Lastwagenfernverkehr wird in beide Richtungen eine grossräumige Umleitung über Winterthur eingerichtet. Für die Arbeiten vor und nach der Vollsperrung kommen Lichtsignalanlagen oder Verkehrsdienste zum Einsatz.

