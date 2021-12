Angebot in Oberglatt – Kanton will Riegelhaus neben Flughafenpiste loswerden Ein ehemaliges Bauernhaus in Oberglatt ist feil. Doch ein Kauf der Liegenschaft hat mehrere Haken. Thomas Mathis

An der Fassade des ehemaligen Bauernhauses ist das Fachwerk zu sehen. Foto: Baudirektion Kanton Zürich

Ungefähr 2300 Gebäude sind im Besitz des Kantons Zürich. Dazu gehören Schulen, Werkhöfe, Verwaltungsgebäude, aber auch Wohnhäuser und Schlösser. Zwei Immobilien will der Kanton derzeit loswerden – eine davon steht an der Grafschaftstrasse 11 in Oberglatt. Es ist ein ehemaliges Bauernhaus aus dem Jahr 1879 mit 5,5 Zimmern und einer Wohnfläche von 154 Quadratmetern.

Draussen fallen der Riegelbau und der grosse Umschwung mit Bäumen auf, in der Stube ein grüner Kachelofen unter einer Decke mit Holzbalken. So stellt man sich ein altes Bauernhaus im Zürcher Unterland vor. Das Gebäude ist noch bewohnt. Der bestehende Mietvertrag sei zu übernehmen, heisst es in der Verkaufsdokumentation.