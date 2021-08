Unfallschwerpunkt in Kloten – Kanton will «Wilden Mann» entschärfen Einige Blechschäden zu viel haben die Wilden-Mann-Kreuzung zum Unfallschwerpunkt werden lassen. Jetzt wird über die Kreuzung neu nachgedacht – aber bloss langfristig. Florian Schaer

Die Kreuzung Zum Wilden Mann in Kloten hat in jüngerer Vergangenheit zu viele Blechschäden zu verzeichnen. Foto: Sibylle Meier

Ein brüskes Bremsmanöver da, ein Spurwechsel in letzter Sekunde dort, und schon verbucht die Kreuzung Zum Wilden Mann in Kloten wieder eine Auffahrkollision. In den letzten drei Jahren haben sich am berühmt-berüchtigten Knoten, wo die Schaffhauser-, die Flughafen- und die Dorfstrasse aufeinandertreffen, nun derart viele leichte Unfälle ereignet, dass 2020 bei der Zürcher Kantonspolizei das unrühmliche Prädikat «Unfallschwerpunkt» vergeben worden ist. 5 verletzte Fussgänger, 3 verletzte Automobilisten – und 13 weitere Unfälle mit Blechschaden, so die Bilanz.