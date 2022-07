Boom der Elektroautos – Kanton Zürich zahlt Privaten 500 Franken pro E-Ladestation Um die CO₂-neutrale Mobilität zu fördern, will der Regierungsrat 50 Millionen Franken in den Ausbau der Lade­infrastruktur investieren. Auch Städte mit blauen Zonen sollen profitieren. Martin Huber

E-Tankstellen soll es im Kanton Zürich künftig deutlich mehr geben, um bessere Rahmenbedingungen für Elektroautos zu schaffen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Wir wollen die Entwicklung hin zu klimaneutralen Antrieben in der Mobilität beschleunigen», sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) am Dienstag bei der Präsentation des neuen Förderprogramms für E-Ladestationen und Wasserstofftankstellen. Der Verkehr verursache im Kanton Zürich mit 39 Prozent am meisten Treibhausgasemissionen.