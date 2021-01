Verzögerung in Altersheimen – Impfungen verschoben – weil Hersteller weniger liefert Pfizer/BioNTech liefert viel weniger Impfstoff als versprochen. Das hat Folgen für die Impfungen in den Altersheimen, Spitälern und dem Impfzentrum.

Während im Kanton Schaffhausen bereits 4,3 Prozent der Einwohner gegen das Coronavirus geimpft sind, sind es im Kanton Zürich 1,6 Prozent. Foto: Urs Jaudas

Bis gestern verlief das Impfen im Kanton Zürich nach Plan. Es wurden insgesamt 24’989 Impfungen verabreicht. Doch nun liefert der Hersteller Pfizer/BioNTech nicht wie geplant. Dem Kanton Zürich stehen bis Ende Februar statt der versprochenen rund 113’000 Impfdosen nur noch deren 90’000 zur Verfügung. Das bringt das Impfprogramm gehörig durcheinander.

Insbesondere die Zweitimpfungen an den Heimen müssen deswegen verschoben werden. «Um die Auswirkungen dieser deutlichen Lieferreduktion auf ein Minimum zu reduzieren», schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung, «haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung verschiedener Varianten und in Absprache mit dem Branchenverband Curaviva Zürich entschieden, die Zweitimpfung in den Heimen um eine Woche zu verschieben.»

Die Erstimpfung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen könne so wie geplant bis Mitte Februar durchgeführt und damit ein erster Schutz erreicht werden. Die 41'700 Zweitimpfungen an den 398 Heimstandorten müssten zwar verschoben werden, könnten aber mit den im Februar erwarteten Lieferungen im erforderlichen Zeitfenster von maximal sechs Wochen verabreicht werden.

Spitalpersonal muss warten

Wegen des fehlenden Impfstoffs können am Referenz-Impfzentrum am EBPI keine weiteren Impftermine für Februar vergeben werden. Auch das mit Covid-19-Patienten arbeitende Gesundheitspersonal in den Spitälern muss vorläufig auf Impfungen verzichten. Die bereits vereinbarten Impftermine am Impfzentrum und bei den Hausärzten sollen aber wie geplant durchgeführt werden können.

Die Gesundheitsdirektion weist jedoch darauf hin, dass die Lieferungen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech im Februar laut Informationen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Lieferanten noch nicht bestätigt seien. Das angepasste Impfprogramm könne nur eingehalten werden, wenn die jetzt in Aussicht gestellten Impfstoffmengen wie geplant geliefert würden.

Auch die breite Bevölkerung müsse sich weiter gedulden, sagt Gesundheitsvorsteherin Natalie Rickli (SVP) und verspricht: «Wenn im zweiten Quartal grössere Impfstoffmengen zur Verfügung stehen werden, werden wir auch die entsprechenden Kapazitäten bereit haben, damit alle impfwilligen Zürcherinnen und Zürcher bis im Sommer geimpft werden können.»

Andere Kantone sind weiter

Der Kanton Zürich hat bis jetzt 65'675 Impfdosen geliefert bekommen. Davon wurden bis zum Donnerstagabend erst 24'989 Impfdosen gespritzt. 40'686 Impfdosen wurden somit noch nicht verwendet.

Pro 100 Einwohner wurden somit erst 1,62 Impfdosen gespritzt, wie aus der Statistik des BAG hervorgeht. Andere Kantone sind da schon weiter: Im Nachbarkanton Schaffhausen etwa wurden 4,32 Impfdosen pro 100 Einwohner gespritzt. Im Aargau sind es 1,76 Impfdosen pro 100 Einwohner, in Zug 3,68 Impfdosen.

SDA/hz