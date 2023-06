Kunst im Quartier Glasi – «Kanton Zürich» wartet auf frischen Wind aus Bülach-Nord Der «Kanton Zürich» steht im neu mitten im Quartier Glasi. Vor fünf Jahren abgebaut, kehrte das Windspiel von Yvan «Lozzi» Pestalozzi am Mittwoch nach Bülach-Nord zurück. Daniela Schenker

Yvan «Lozzi» Pestalozzis Skulptur «Kanton Zürich» dreht sich seit Mittwoch wieder im Bülacher Wind. Fünf Jahre lang war das farbenfrohe Windspiel aus dem Stadtbild verschwunden. Zuvor war es während fünfzehn Jahren an der Ecke Schaffhauser-/Schützenmattstrasse in Bülach-Nord gestanden, als Wahrzeichen des Entwicklungsgebiets Bülach. Und just wegen dieser Entwicklung musste es dort im September 2018 weichen. Die Bauarbeiten für das Neubauquartier Glasi machten eine Verschiebung und damit den Abbau nötig. Schon damals stand fest: In vier bis fünf Jahren sollte die Installation auf dem öffentlichen Hauptplatz des damals erst geplanten Glasi-Areals, der Piazza Santeramo, neu errichtet werden.