Primarschule Regensberg – Kanton zwingt Regensberg dazu, eine Schulleitung einzustellen Für die kleine Gemeinde könnte sich das auf die Steuern auswirken. Im Sommer stellt die Schule vor, wie sie die Mehrkosten reduzieren will. Astrit Abazi

Die Primarschule Regensberg ist über 10 Jahre lang ohne Schulleitung ausgekommen. Foto: Sibylle Meier

Ab dem 1. August 2021 muss Regensberg eine Schulleitung verpflichten. Als eine der kleinsten Primarschulen im Kanton genoss die Unterländer Gemeinde einen Sonderstatus: Bisher kam die Schule mit einer flachen Hierarchie ohne Schulleitung gut aus. Im Sommer läuft nach über zehn Jahren diese Ausnahmeregelung jedoch aus. Dies wird sich auf das Budget der Schule und womöglich auch auf die Steuern auswirken.

«Eine ungeleitete Schule, wie sie Regensberg bis anhin hatte, war nur möglich, weil unsere Schule erstens klein ist und sich zweitens ein initiatives und gestaltungswilliges Team für die Kinder, die Schule, den Unterricht und die Betreuung engagiert», blickt Schulpräsidentin Katrin Reiter zurück. Aufgaben, die traditionell in der Verantwortung einer Schulleitung liegen, wurden bisher von den Lehrpersonen und dem Tagesschulleiter getragen. Die demokratischen Entscheidungsprozesse, bei denen alle Angestellten der Schule ihre Lösungsvorschläge einbringen und gemeinsam entscheiden, hat die Schule stets als Stärke gesehen: «Flache Hierarchien ermöglichen schnelle Entscheidungen und tragfähige, kreative, manchmal auch unkonventionelle Lösungen», sagt Reiter. So seien auch Anlässe wie die Zirkus-Projektwoche vor ein paar Jahren entstanden oder das jährliche Fantasy-Hörspiel, welches die Schule in den Sportferien produziert. «Man kann sagen, das Team und die Schulpflege leiten zusammen die Schule. Dies setzt eine fruchtbare Zusammenarbeit und eine grosse Vertrauensbasis voraus.»