Kantonale Gerätemeisterschaften in Dietlikon – In doppelter Mission erfolgreich OK-Präsident Raffael Pfaller stellt in Dietlikon nicht nur einen Grossanlass auf die Beine, er gewinnt daneben auch noch Silber in der höchsten Kategorie 7. Renate Ried

OK-Präsident Raffael Pfaller war nicht nur punkto Organisation, sondern auch am Reck erfolgreich. Foto: PD

Die Siegerin und der Sieger vorneweg: In der höchsten Kategorie K7 holten Ladina Kropf (TV Wädenswil) und Philipp Wüest (TV Bauma) die Kantonalmeistertitel im Geräteturnen. So richtig gefeiert wurde in Dietlikon indes eine Silbermedaille. Gewonnen hat sie Raffael Pfaller, OK- Präsident des Anlasses und Oberturner der Aktivriege des Turnverein Dietlikons. «Silber ist schon grossartig, ich habe schon lange nicht mehr auf dem Podest gestanden», kommentiert der 25-Jährige strahlend. Pfaller hatte an diesen Meisterschaften für einmal zwei Hüte auf – und das mit Stil und Erfolg.

«Selbst bin ich gar nie in den Wettkampfmodus gekommen, dafür war ich lockerer.» Raffael Pfaller

Am Wettkampftag war der OK-Präsident ab sechs Uhr morgens als Joker in verschieden Rollen unterwegs. Er unterstützte die vielen Helferinnen und Helfer, coachte als Leiter zwischendurch die Nachwuchsturnenden des Vereins und war Anstösser an den Schaukelringen. «Selbst bin ich gar nie in den Wettkampfmodus gekommen, dafür war ich lockerer und dies hat offensichtlich gut funktioniert», erklärt er schmunzelnd.

Heimvorteil an den Schaukelringen

Seinen Heimvorteil hat Pfaller auf alle Fälle genutzt. Vor allem an den Schaukelringen macht die jeweilige Pendellänge und Beschaffenheit der Seile – von pickelhart bis zu gummig – einen grossen Unterschied. Wer rasch adaptiert oder eben die Anlage kennt, ist im Vorteil. Mit jedem Schwung gewann Pfaller an Höhe und zeigte dabei Höchstschwierigkeiten. Als er den Doppelsalto in den Stand turnte, jubelte die ganze Halle. Er erhielt für seine Vorstellung eine 9,4. Nur Philipp Wüest erturnte sich eine höhere Note. Auch die anderen Geräte – mit Ausnahme des Barrens – glückten ihm. Geschlagen wurde Pfaller am Ende nur von Philipp Wüest, dem Kantonalen Turnfestsieger 2023.

Anstossen zu später Stunde

Zeit, seine Silbermedaille so richtig zu feiern, blieb Pfaller nicht – Aufräumen war angesagt. «Um 22:15 Uhr konnte der OK-Präsident dann endlich mit seinem Team auf den erfolgreichen Tag anstossen – insbesondere auch mit Nicole Honegger, Präsidentin der Aktivriegen, die Pfaller nicht nur organisatorisch, sondern auch in der Turnhalle als Trainerin unterstützt hat.

Jasmin Oberli gute Dritte Neben Raffael Pfaller erturnten sich noch weitere Unterländer Edelmetall : Im K7 wurde Jasmin Oberli (TV Regensdorf) gute Dritte. Stefan Knellwolf (TV Kloten) erturnte sich Silber im KH (Ü28) und sein Teamkollege Mika Köble durfte als Dritter im K5 der Turner aufs Podest steigen. Der Kantonalfinal findet dann am 17. September in Urdorf statt und ist der letzte kantonale Selektionswettkampf für die Schweizer Meisterschaften von Ende Oktober. (rr)

