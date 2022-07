Volksfest der Autogegner – Polizei sagt Nein zum Autofrei-Wochenende auf der Hardbrücke Das Volksfest der Westangente-Gegner auf der Rosengartenstrasse und der Hardbrücke kann womöglich nicht stattfinden. Der Kantonspolizei fehlt es am Verkehrskonzept. Lorenzo Petrò

Die Sperrung der Westangente habe Folgen für das übergeordnete Strassennetz – und ein Verkehrskonzept fehle: So begründet die Kapo ihren negativen Entscheid. Foto: Urs Jaudas

Zum 50-Jahr-«Jubiläum» der Westtangente wollen die Anwohner und Gegner dieser Hauptverkehrsader mitten in der Stadt Zürich gross anrichten: Am Wochenende vom 23. bis zum 25. September sollen die Rosengartenstrasse und die Hardbrücke zwischen Buchegg- und Hardplatz 50 Stunden lang für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. «50 Jahre Westtangente – 50 Stunden Ruhe» heisst das autofreie Volksfest, mit dem die IG an die Eröffnung des umstrittenen Strassenprovisoriums vor 50 Jahren erinnern will. Heute verkehren täglich 50 000 Fahrzeuge darüber – es teilt das Quartier Wipkingen in zwei Hälften.

Auf der vom Autoverkehr befreiten Strasse sind zahlreiche Aktivitäten geplant. Unterstützt wird die Aktion von der SP, den Grünen, der AL, der GLP der Kreise 6 und 10 sowie von Quartiervereinen. Bürgerliche Verkehrspolitiker hingegen halten wenig von der Aktion. Sie sei eine überdimensionierte politische Kundgebung und die Sperrung unverhältnismässig. Die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) hat die Bewilligung der Veranstaltung in Aussicht gestellt. Nun macht die Kantonspolizei den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, wie die NZZ schreibt.

Abo Protest gegen Autos in Zürich 50 Stunden keine Autos auf der Hardbrücke Abo Neuer Veloweg für Zürich Auf dieser Brücke «fliegt» man über die Gleis-Schlucht Die Sperrung habe Folgen für das übergeordnete Strassennetz. Und dem Begehren sei nicht einmal ein Verkehrskonzept beigelegen, begründet die Kapo ihren negativen Entscheid. Deshalb habe man auch keine allfälligen flankierenden Massnahmen beurteilen können: «Somit konnte dem Gesuch keine Zustimmung erteilt werden.» Stadt lädt zur Sitzung nach den Sommerferien Ob das Nein der Kantonspolizei bereits eine Absage des Fests bedeutet, ist noch nicht klar. Die Stadt Zürich hat weitreichende Befugnisse auch auf Kantonsstrassen auf Stadtgebiet. Auch sind die Veranstalter offenbar in regem Austausch mit der Stadt, was die Verkehrsmassnahmen angeht: Die städtische Dienstabteilung Verkehr habe bereits «umfassende Abklärungen vorgenommen», teilt sie der NZZ mit. Sie hat zum Beispiel bereits eine Verkehrs-Simulation bei einem externen Ingenieurbüro in Auftrag gegeben. Die IG hat die Veranstaltung auf Wunsch der Stadt auch bereits um eine Woche verschoben, weil am Wochenende davor der britische Sänger Ed Sheeran im Letzigrund auftritt und dann ein grosses Verkehrsaufkommen erwartet wird.

Zudem werde nach den Sommerferien eine nächste Sitzung stattfinden – unter Einbezug der Kantonspolizei. Dort werde man über die Resultate der Abklärungen diskutieren und das weitere Vorgehen bestimmen. Bereits einmal länger als 24 Stunden gesperrt Die IG Westtangente Plus war über das Wochenende für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Um Vorfeld hatte sie sich zuversichtlich gezeigt, dass Ausweichverkehr ins Quartier und Staus verhindert werden könne – mit einem klugen Umleitungskonzept und einer breiten Informationskampagne im Vorfeld.

Mindestens einmal war die Strasse in der Vergangenheit bereits ohne gravierende Auswirkungen für längere Zeit gesperrt: Bei der Aktion der IG Westtangente vor genau 25 Jahren: Im Herbst 1997 sperrten die Veranstalter den Abschnitt vom Hardplatz bis zum Bucheggplatz während 25 Stunden. Rund 50’000 Menschen nahmen damals gemäss Schätzungen Aktionstag teil.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

