Die nachhaltige Flotte der Kantonspolizei

Die Kantonspolizei Zürich nahm 2003 das erste Gasfahrzeug für die Verkehrs- und Jugendinstruktoren in Betrieb. 2004 wurden die ersten Hybridfahrzeuge in Betrieb genommen. 2015 wurde das erste vollelektrische Fahrzeug bestellt. Im Februar 2020 startete die Testphase mit einem vollelektrischen, allradbetriebenen Audi e-tron 55 Quattro. Per Ende 2020 beträgt der Anteil an Fahrzeugen mit alternativem Antrieb 17,9 Prozent. Dazu im Vergleich: 2019 waren in der Schweiz 3 Prozent aller eingelösten Personenwagen mit alternativem Antrieb ausgerüstet.

Fahrzeugflotte im Vergleich. PD

Die Beschaffungsstrategie der Kantonspolizei legt sich weiterhin nicht auf ein einziges Antriebssystem fest: Benzin, Diesel, Gas, Hybrid (kleine Batterie, Elektro- und Benzinmotor), Plug-in (grössere Batterie, Elektro- und Benzinmotor), Elektro und Wasserstoff. Je nach Einsatz und Anforderungen ist ein anderes Antriebskonzept passend und wird entsprechend beschafft.