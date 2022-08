Umfahrung Bassersdorf – Kantonsrat beerdigt Verkehrsentlastung für Bassersdorf Die Gelegenheit für den Bau einer Umfahrung Bassersdorf ist so günstig wie noch nie. Doch das Projekt scheiterte am Montag im Kantonsrat endgültig. Manuel Navarro

Kantonsrat Thomas Lamprecht (Zweiter von rechts) hatte Regierungsrätin Carmen Walker Späh (Mitte) im Juli vor einem Jahr eine Petition für eine Umfahrung Bassersdorf überreicht. Nun ist das Projekt wohl definitiv vom Tisch. Foto: Leo Wyden

Zu Hauptverkehrszeiten durch Bassersdorf zu fahren, ist eine mässig erfreuliche Angelegenheit. «Es herrscht Tempo 5», fasste es Thomas Lamprecht (EDU), Kantonsrat aus Bassersdorf im kantonalen Parlament, am Montag zusammen. Die Verkehrsachsen sind regelmässig überlastet, eine Blechlawine von rund 20’000 Fahrzeugen rollt täglich durch die Gemeinde. Vieles davon ist Durchgangsverkehr, denn vom Zentrum Bassersdorf führen Strassen in die umliegenden Gemeinden Nürensdorf, Kloten, Dietlikon und zum Brüttisellerkreuz.