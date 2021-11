Einigkeit von links bis rechts – Kantonsrat spricht 73 Millionen Franken für Velorouten Der Kanton nutzt den Bau des Brüttenertunnels, um gleichzeitig mehrere Veloverbindungen im Unterland zu realisieren. Das Parlament gab dazu am Montag seinen Segen. Manuel Navarro

Mit mehreren Millionen Franken sollen im Kanton Zürich neue Velorouten gebaut werden. Foto: Archiv / Franziska Rothenbuehler

Im Kantonsrat wurde am Montag ein Traktandum behandelt, das die Zukunft für den sogenannten Langsamverkehr im Zürcher Unterland massgeblich verändern wird. Das Parlament sprach eine Summe von insgesamt 73 Millionen Franken, dafür erhält das Glattal zwei neue Veloverbindungen und eine zusätzliche Busspur.

Konkret umgesetzt werden sollen eine Veloschnellroute von Wallisellen nach Oerlikon und eine Velohaupt- und -nebenverbindung zwischen Dietlikon und Wangen-Brüttisellen. In Bassersdorf ist vorgesehen, die Baltenswilerstrasse zu verlegen und dabei eine zusätzliche Busspur zu bauen. Möglich werden diese umfassenden Bauprojekte, weil die SBB den Brüttenertunnel bauen. Dabei wird ein grosser Teil der Infrastruktur an den Bahntrassees und den Bahnhöfen in Bassersdorf, Dietlikon und Wallisellen verändert. Die Idee: Es ist günstiger, die Veloprojekte und die Busspur gleich in diese Projekte zu integrieren, statt sie später separat umzusetzen. «Es handelt sich um eine einmalige Chance», sagte die zuständige Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP). «Würden wir es jetzt nicht anpacken, ich glaube nicht, dass wir es uns später leisten könnten.» Hintergrund des Ausbaus ist auch, dass das Gesamtverkehrsprojekt des Kantons Zürich festlegt, dass bis 2030 rund 8 Prozent aller Wegetappen mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollen.