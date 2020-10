Jagdgesetz überarbeitet – Kantonsrat stärkt Ökoanliegen im Jagdgesetz Von Ausländern als Revieraufseher bis hin zum Leinenzwang für Hunde am Waldrand: Die Revision des kantonalen Jagdgesetzes sorgte für rege Diskussionen. Matthias Scharrer

Die Jagd ist nicht mehr, was sie einmal war: Ökologische Anliegen werden im neuen Gesetz gestärkt. Foto: Severin Bigler

In einem waren sich Vertreter aller Parteien einig: Die Jagd ist nicht mehr, was sie 1929 war, als das Zürcher Jagdgesetz entstand. Deshalb brauche es eine Gesamtrevision. 2018 legte der Regierungsrat seinen Entwurf dazu vor. Am Montag hat der Kantonsrat das neue Gesetz durchberaten, wobei sich zumeist die Ökoallianz der Mitte-links-Parteien durchsetzte.

Die Kernpunkte der Gesetzesrevision umriss Beat Bloch (CSP, Zürich) als Präsident der vorberatenden Kommission wie folgt: Es gehe um Wildruhezonen, Wildkorridore, mehr Weiterbildung. Die Zeit des Corona-Lockdown habe einen Trend verstärkt, meinte Birgit Tognella (SP, Zürich): «Der Wald ist unser zweites Wohnzimmer geworden.» Dem gelte es Rechnung zu tragen, etwa mit Wildruhezonen. Gleichzeitig sei die Jagd nötig fürs ökologische Gleichgewicht. «Das Jagdgesetz ist zentral für die Zukunft der Zürcher Wälder», fügte Martin Farner (FDP, Stammheim) an. Der «ökologische Touch» des Gesetzes werde aber nicht jedem gefallen, sagte Urs Waser (SVP, Langnau am Albis).