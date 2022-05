Steuererleichterung in Zürich – Kantonsrat stimmt für eine kleine Entlastung der Prämienzahlenden Im Kanton Zürich darf man künftig mehr Krankenkassenkosten von den Steuern abziehen. Der Effekt ist für Durchschnittsverdiener allerdings überschaubar. Marius Huber

Beim Ausfüllen der Steuererklärung können Zürcherinnen und Zürcher höhere Abzüge machen. Foto: Michael Scherrer

Die Krankenkassenprämien machen vielen Zürcherinnen und Zürchern Sorgen, daher klingt es zunächst gut, dass der Zürcher Kantonsrat am Montag eine Entlastung in die Wege geleitet hat. Künftig soll man in der Steuererklärung für die Prämien einen höheren Abzug machen dürfen als bisher. Ledige können bis zu 2900 Franken abziehen statt wie bisher 2600 Franken, Verheiratete 5800 statt 5200 Franken.