Getränk aus Bülach – Kantonsschüler brauen Limonade Sieben Jugendliche gründen ihr eigenes Unternehmen und produzieren das erfrischende Getränk «Sabroso». Caroline Leutwiler

Matteo Fantacci (sitzend) und Niels Tapuy beim Etikettieren ihres Getränks. Foto: Balz Murer

Der Campus der «Kantonsschule Zürcher Unterland» ist menschenleer. Es ist Sonntag um 10 Uhr, der letzte Tag der Schulferien. Einzig in der Mensa treffen sich fünf Schüler zur Produktion ihres Getränkes Sabroso.

Die Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) gibt Schülern im Alter von 16 bis 20 Jahren im Projekt «Company Programme» die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Betreut werden die Jugendlichen durch eine Lehrperson und eine Bezugsperson von YES. So haben die sieben 16-jährigen Kantonsschüler der vierten Klasse im Rahmen eines Freifaches das Unternehmen Sabroso Yes Company gegründet.