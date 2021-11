Corona-Fälle festgestellt – Kantonsschule Bülach verschärft Maskenpflicht wieder An der Kantonsschule Zürcher Unterland wurden gleich mehrere Corona-Erkrankungen gemeldet. Die 6. Klassen müssen deshalb wieder Masken tragen. Astrit Abazi

Nach den Herbstferien blieb die KZU lange von Corona-Fällen verschont. Foto: Madeleine Schoder

Weil an der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) in Bülach mehrere Corona-Fälle festgestellt wurden, gilt für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse wieder die Maskenpflicht. Wie Rektor Roland Lüthi auf Anfrage bestätigt, hat die KZU eine hohe einstellige Anzahl an Erkrankungen. Ein kleiner Teil davon wurde in der 6. Klasse verzeichnet. «Weil sich die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen bei uns in den Wahlkursen mischen, haben wir eine allgemeine Maskenpflicht für die 6. Klassen verfügt», sagt Lüthi.