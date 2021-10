Kantonspolizei in Regensdorf – Kapo muss eigene Anlage vor Dieben und Vandalen schützen Einbruchsversuche in die Ausbildungs- und Schiessanlage der Kantonspolizei zwingen diese, das Gebäude mit Zaun und Videokameras zu schützen. Anna Bérard

Das Gebäude der Ausbildungs- und Schiessanlage der Kapo soll mit Kameras und Zaun geschützt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Unbekannte haben versucht, bei der Ausbildungs- und Schiessanlage Trockenloo der Kantonspolizei Zürich einzubrechen, und dies gleich mehrmals. Auch Sachbeschädigungen am Gebäude in Regensdorf hat die Kapo mehrmals feststellen müssen. Nun reagiert sie und will die 2019 erstellte Anlage schützen. Für 310’000 Franken will der Kanton einen Zaun ums Gebäude aufstellen und ein Überwachungssystem installieren. Das aufgelegte Baugesuch zeigt: Geplant ist ein 1,80 Meter hoher Zaun mit vier Überwachungskameras. Wer das Areal betreten will, muss zuerst ein Tor passieren.