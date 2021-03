Aussergewöhnliche Topskorerin – Kapp lehnt ab Wohl kaum eine Unihockeyspielerin hat in den letzten Jahren unter den NLA-Sportchefs so viele Körbe verteilt wie die Klotenerin Vanessa Kapp. Inzwischen ist sie beim NLA-Team Laupen Topskorerin, doch ins Nationalteam will sie nicht. Marisa Kuny

Gegen die Jets hatte Laupens Topskorerein Vanessa Kapp (rechts) in den bisherigen zwei Playoffpartien kein leichtes Spiel. Hier folgt ihr Nationalverteidigerin Tanja Stella auf dem Fuss. Claudio Schwarz

Kapp ist ein knapper Name, laut ausgesprochen verlangt er fast schon nach einem Ausrufezeichen. Er passt zu einer Spielerin, die trifft und trifft und trifft!

Vanessa Kapp war jahrelang die Identifikationsfigur der Hot Chilis Rümlang-Regensdorf. In der Torschützinnenliste immer ganz oben zu finden, galt sie mit ihrer Abschlussstärke und Spielintelligenz als Ausnahmeerscheinung in der zweithöchsten Unihockey-Liga. «Vani konnte man nie aus dem Spiel nehmen, auch wenn sie einen schlechten Tag hatte. Sie war in jeder Verfassung für einen Treffer gut», erinnert sich Stephan Wächter, ihr ehemaliger Cheftrainer bei den Chilis. Kapp die Überqualifizierte? In der NLB auf jeden Fall, sagte Wächter schon früher und er behielt recht damit. Inzwischen trägt die 28-jährige das Topskorer-Shirt nämlich für das NLA-Team des UHC Laupen.