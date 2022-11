Defekt an der Tankstelle – Kaputte Postfinance-Karten verärgern Kunden Nach dem Tanken funktionieren neue Postfinance-Karten teilweise nicht mehr. Bankkarten mit einem neuen Chip sollen nun das Problem lösen. Jorgos Brouzos

Technischer Fehler: Nach dem Tanken funktioniert das Postfinance-Kärtchen teilweise nicht mehr. Foto: Nicole Pont

Geld abheben funktioniert nicht, bezahlen auch nicht. Die neue Postfinance-Karte habe von Anfang an nicht richtig funktioniert, schreibt ein Leser dieser Zeitung. Als er vom Kundendienst wissen will, wo das Problem liegt, erhält er eine erstaunliche Erklärung: Vermutlich habe er getankt oder bei einer Tankstelle etwas bezahlt. Dabei sei seine Karte kaputtgegangen.

Eine Sprecherin der Bank bestätigt: «Seit April 2022 werden die bestehenden Postfinance-Cards gestaffelt ausgetauscht und durch die neue Postfinance-Card kombiniert mit Debit-Mastercard ersetzt. Bei diesen Karten neuen Typs ist es vereinzelt vorgekommen, dass die kontaktlose Bezahlfunktion nach einem kontaktlosen Einsatz an einer unbedienten Tankstelle anschliessend nicht mehr funktionierte.»

Das Finanzportal «Inside Paradeplatz» hat bereits über die Probleme mit den neuen Karten berichtet.

Die alte Postfinance-Card wird gestaffelt ersetzt. Kundinnen und Kunden erhalten zwischen vergangenem April und dem nächsten Frühling eine neue Karte, ohne dass sie etwas unternehmen müssen. Die neue Karte hat gegenüber dem alten Modell einige Vorteile, so lässt sich mit ihr im Internet bezahlen und sie kann im Gegensatz zur klassischen Postfinance-Karte auch im Ausland zum Bezahlen verwendet werden.

Doch scheint sie zumindest teilweise auch pannenanfällig zu sein. Laut einer Sprecherin liegt der Fehler aber nicht beim Hersteller der Karten: «Es ist vielmehr eine Kombination verschiedener Faktoren in Zusammenhang mit dem Chip.» Die Probleme treten laut der Bank ausschliesslich nach dem Einsatz an einem Bezahlterminal im Aussenbereich auf, die Zahlterminals in Tankstellen-Shops sind nicht betroffen.

Seit September haben die neuen Karten einen neuen Chip

Der Leser weiss nicht mehr, ob er jemals mit der Karte an einer Tankstelle bezahlt hat, kann das aber auch nicht ausschliessen. Der Kundendienst von Postfinance habe jedenfalls keine verdächtige Transaktion gefunden.

Die «alte» Postfinance-Karte wird ausgemustert. Bild: ZVG

Sicher ist: «Karten, die seit dem 20. September 2022 ausgeliefert werden, haben einen neuen Chip», so die Sprecherin. Bei diesen besteht das Problem nicht mehr.

Bei allen älteren der neu herausgegebenen Karten aber schon. «Bei Postfinance-Cards, die zwischen April 2022 und dem 20. September 2022 ausgetauscht wurden, kann das beschriebene Problem vereinzelt vorkommen.» Betroffene Kundinnen und Kunden könnten ihre Postfinance-Card kostenlos durch eine neue, fehlerfreie Karte ersetzen lassen, heisst es bei der Bank.

