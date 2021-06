Littering in den Gemeinden – Der erste Abfallsack war nach zehn Minuten gefüllt Tägliche Abfallsammeltouren sind in grösseren Gemeinden üblich. Zudem sorgen Aufklärung und positive Beispiele für mehr Sensibilität gegenüber Littering. Barbara Gasser

Diesen Kinderschirm hat ein Jugendlicher im Wald beim Schluefweg auf seiner freiwilligen Sammeltour gefunden. Foto: Raisa Durandi

Ein 13-jähriger Schüler brauchte nur gerade 10 Minuten, um einen 17-Liter-Sack mit weggeworfenem Abfall zu füllen. Er machte mit bei der Aktion des Jugendtreffs Kloten im Schluefweg, von wo aus Jugendliche kürzlich auszogen, um freiwillig im Wald, auf Wegen und Plätzen Abfall zu sammeln. Innerhalb eines Nachmittags haben mehrere kleine Gruppen ein gutes Dutzend Säcke gefüllt zurückgebracht.

Die jungen Sammlerinnen und Sammler vom Jugitreff werden mit kleinen Preisen für ihren Einsatz belohnt. Foto: Raisa Durandi

Dario Fässler arbeitet beim Jugendtreff. Er findet es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen sich mit dem Thema Abfall auseinandersetzen. «Es entstand beinahe so etwas wie ein Wettkampf, wer am meisten sammelt», sagt er. Zusammen mit dem 13-Jährigen macht er sich selber auf, im nahen Wald alles einzusammeln, was nicht dorthin gehört. «PET-Flaschen und Masken machen einen Grossteil aus.» Aber auch Aludosen, Joghurtbecher, Zältlipapier, Plastikfetzen, Glasscherben und sogar ein Regenschirm liegen verstreut im Wald. Unzählige achtlos zu Boden geworfene Zigarettenstummel wandern ebenfalls in den Sack.