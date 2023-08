Sonderregeln für Glencore und Co. – Karin Keller-Sutter muss Steuer­privilegien vertreten, die sie selbst ablehnt Der Bundesrat will per Steuerreform Schifffahrt und Rohstoffhändler begünstigen. Doch die zuständige Finanzministerin wünscht sich, dass die Vorlage im Parlament durchfällt. Konrad Staehelin

Muss bald wider Willen eine Vorlage im Ständerat verteidigen, die sie selbst als «fragil» bezeichnet: die freisinnige Finanzministerin Keller-Sutter. Foto: Adrian Moser (Tamedia AG)

Voraussichtlich ab kommendem Januar müssen alle Konzerne in der Schweiz mindestens 15 Prozent Steuern auf ihre Gewinne zahlen. So will es die Steuerreform des Industrieländer-Clubs OECD, welcher die Stimmbevölkerung im Juni mit 78,5 Prozent zugestimmt hat.