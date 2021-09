Pferdesport: Rennen in Frauenfeld - Karin Zwahlen baut Führung in der Jockey-Wertung aus

Abo Pferderennen in Dielsdorf Unterländer Coaches feiern glanzvolle Doppelsiege

Mit Baraka de Thaix und Baraclaas hat Chantal Zollet aus Höri am zweiten Zürcher Renntag der Saison gleich zwei Sieger in den Hindernis-Rennen gestellt. Der Niederhasler Andreas Schärer war mit Lord of the Alps und Whaze doppelt erfolgreich.